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    Шоу-біз

    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни

    • Сьогодні, 15:45
    • Розсилка

    Главный блондин украинской сцены рассказал о традициях празднования Пасхи

    По словам певца Олега Винника, это самый важный праздник в его жизни. И хотя сам он паски не печет, лакомиться ими очень любит.

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    «В этом году на Пасху я буду в Украине, для меня это очень важно. Пойду в церковь. Сам паски не пеку, но очень их люблю. Для меня важно, чтобы пасочка была вкусная, правильная, чтобы всего там было достаточно. Мы же ждем Пасху, чтобы попробовать этого святого хлеба. А если еще взять к сладкой пасочке освященное яйцо – для меня это наслаждение, которое даже невозможно описать. Нужно только пробовать», - рассказал Олег Винник во время съемок «Весенней музыкальной платформы 2017».

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    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни
    Олег Винник: Пасха - самый важный праздник в моей жизни

    Напомним, на днях украинский певец Олег Винник в интервью программе «Світське життя» намекнул на то, что является отцом нескольких детей. 


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