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    Олег Винник рассказал о хулиганском прошлом

    • Сьогодні, 14:01
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    Известный певец Олег Винник рассказал из-за чего он прыгал из окна. .

    Оказывается, известный ныне певец Олег Винник в детстве был тем еще сорванцом. Как-то в школьные годы он выпрыгнул из окна класса на втором этаже.

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    «Поспорил со всем классом на 5 шоколадок «Чайка», что я выпрыгну со второго этажа на глазах у директрисы. А она меня взяла за ухо и повела к себе в кабинет. Так я прославился на всю школу», – рассказал Олег Винник в эфире программы «Ранок з Україною».

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    Олег Винник

    Ухо еще долго болело, однако грудь будущего артиста распирало от гордости за себя. А однажды Олег взбунтовался – хотел быть крутым, купить мотоцикл, поэтому устроил родителям бойкот с голоданием.

    «Слава Богу, меня мать сразу наказала, – признался Олег Винник. После этого я купил себе гитару и стал гитаристом».


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