Олег Винник рассказал, почему тщательно скрывает свою личную жизнь

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Олег Винник

Я не хочу торговать своей семьей – Винник

Известный украинский поп-исполнитель Олег Винник рассказал, почему не афиширует в СМИ свою личную жизнь.

В интервью изданию «Сегодня» певец объяснил, что скрывает свои отношения и семью, чтобы его близкие не подвергались прессингу со стороны поклонников и журналистов.

«Понятное дело, кому-то это интересно. Есть много женщин, которые видят свою судьбу со мной и так далее, но это сиюминутно и это все эмоции. Может быть, они просто мечтают о похожем и подобном мне человеке – и я желаю, чтобы у каждого сбылись все мечты. Я не рассказываю о своей жизни, потому что не хочу, чтобы мои близкие, мои родные и любимые люди отвечали за мою профессию. Не хочу, чтобы кто-то их преследовал или ненавидел», - отметил певец.

Также певец отметил, что не понимает столь пристальное внимание прессы к своей личной жизни. «Часть семьи живет в Украине. Мне неинтересно показывать, условно говоря, мою беременную жену, и чтобы все следили за ее животом, как он растет, чтобы потом все вместе шли под роддом. Разве это кому-то интересно? А что тогда нужно делать и показывать завтра? Вырос ребенок – все, Винник стал неинтересным? Что дальше? Еще кого-то родить, убить, съесть? Какая-то непонятная гонка», - добавил Винник.

По словам артиста, ему не единожды поступали предложения заплатить за эксклюзивный материал о его семье, но он всегда отказывался. «Я не хочу зарабатывать деньги на манипуляциях с теми, кто находится рядом. Чтобы я потом манипулировал своими близкими людьми и подвергал их чему-то? Это как-то дешево», - отметил певец.