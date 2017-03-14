Полторы сотни концертов в год: Олег Винник рассказал про свой феномен

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Украинский артист собирает аншлаги, коллеги только завидуют

Феномен невероятного успеха на украинской поп-сцене певец Олег Винник объясняет усердной работой, об этом он рассказал во время своего интервью «Апострофу».

Артист, концертный тур которого не прекращается уже более двух лет, рассказывает, что секрет «феномена Олега Винника» в трудолюбии.

«Знаете, не нужно ломать голову над «феноменом Винника», а стоит разобраться в себе. Я же не заморачиваюсь, как у кого и что происходит. Времени у нас очень мало, и феномен надо искать не в ком-то, а в себе. Бог дал нам каждому феномен - один процент, а 99% - это работа. Работайте, ребята! Нужно пахать, нужно работать над собой, потому что если ты чего-то хочешь, то просто так тебе этого никто не даст», - говорит артист.

Отметим, что 5, 7 и 8 марта в Киеве с чрезвычайным успехом прошли концерты самого гастролирующего артиста страны Олега Винника. Певец представил новую программу «Моя Душа ...», в очередной раз удивив зрителей светомузыкальным шоу, спецэффектами и сюрпризами.

Ежегодно Олег Винник дает не менее 150 сольных концертов и входит в тройку исполнителей, чьи песни наиболее часто открывают в интернете и соцсетях. Новая концертная программа «Моя душа ...» будет представлена во всеукраинском туре певца, который охватит более 20 городов.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, почему не афиширует свою личную жизнь.

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