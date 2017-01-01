Олег Винник: со мной постоянно находятся шесть телохранителей

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Артист рассказал, зачем ему нужна большая охрана

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал о том, что постоянно около него находится шесть телохранителей. Об этом он сказал во время своего интервью изданию «Сегодня».

На концертах за безопасность артиста отвечает большее количество телохранителей. «Очень редко, но иногда приходят слишком выпившие, иногда агрессивно себя ведут в отношении окружающих, иногда публика слишком активно добивается встречи со мной – и чтобы не было неприятных ситуаций, нужна помощь охраны. Охранники контролируют не только меня, но и всех людей, их задача, чтобы все были в порядке – так сказать, в целостности и сохранности», - отметил Винник.

По словам артиста, во время концертов случались инциденты из-за чрезмерной любви фанатов к певцу. «Помню, неприятный инцидент случился в Харькове. Сотни девушек с цветами в зале одновременно встали и начали танцевать, а затем ринулись в направлении сцены. Конечно, охрана попыталась их удержать. Передо мной проход, и я вижу со сцены, как худощавый охранник расставил руки, в попытке сдержать толпу, а девушки пытаются прорваться, их руки уже на его спине и попе (смеется). И тут одна из них кусает охранника за мочку уха. Я слышал, как он заорал: «Пацаны, на помощь!». Поклонниц, конечно, после этого начали рассаживать по местам – надеюсь, никого не помяли», - рассказал певец.