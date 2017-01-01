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    Шоу-біз

    Oleynik признался в любви актрисе Катей Кузнецовой

    • Сьогодні, 11:53
    • Розсилка

    Экс-подопечный Натальи Могилевской украинский певец Oleynik презентовал видеоклип на песню «Зажигать молодым».

    Дорогие машины, очаровательные девушки, вечеринки до утра – большой соблазн для молодого и успешного мужчины. Но при этом Вадим Олейник настаивает: «Никого-никого, только ты! я люблю тебя, это серьезно!».

    В новом видеоклипе украинский певец адресует эти слова успешной актрисе Кате Кузнецовой, которая сыграла главную роль. Соблазнительный образ Екатерины и элегантный Вадим не дадут возможности отвести глаза от экрана с первых кадров. Об этом и не только позаботилась режиссер Даша Ши.




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