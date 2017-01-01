Oleynik признался в любви актрисе Катей Кузнецовой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Экс-подопечный Натальи Могилевской украинский певец Oleynik презентовал видеоклип на песню «Зажигать молодым».

Дорогие машины, очаровательные девушки, вечеринки до утра – большой соблазн для молодого и успешного мужчины. Но при этом Вадим Олейник настаивает: «Никого-никого, только ты! …я люблю тебя, это серьезно!».

В новом видеоклипе украинский певец адресует эти слова успешной актрисе Кате Кузнецовой, которая сыграла главную роль. Соблазнительный образ Екатерины и элегантный Вадим не дадут возможности отвести глаза от экрана с первых кадров. Об этом и не только позаботилась режиссер Даша Ши.







