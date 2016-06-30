Ольга Горбачева учит любовниц становиться хорошими женами

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Певица Ольга Горбачева учит методам обольщения мужчин

Жена Юрия Никитина и певица Ольга Горбачева создала собственный курс для женщин. Минимальная стоимость курса $150.

«Я делаю не только все, чтобы женщина соблазнила мужчину, но и чтобы удержала его. Чтобы женщина не оставалась в состоянии любовницы, стала женой. В следующем месяце у меня будет свой офис и я буду управлять своим бизнесом отдельно от мужа, я его оставляю, чтобы мы попробовали делать бизнес отдельно», — говорит Горбачева и добавляет, что с мужем вести бизнес трудно.

Курс называется «7 жизней женщины». Под таким названием уже вышел новый музыкальный альбом певицы и масштабный фотопроект, который состоялся во многих городах Украины.

Напомним, что 30 июля 2016 года Юрий Никитин и Ольга Горбачева официально поженились во второй раз. У супругов есть две дочери.