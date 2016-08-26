Оля Полякова похвасталась талантом младшей дочери

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Главная «Суперблондинка» Украины рассказала о воспитании своих детей и их увлечениях.

В прямом эфире программы «Утро с Украиной» популярная украинская певица Оля

Полякова призналась, что дочки, похоже, унаследовали ее артистический талант.

По словам звезды, старшая дочь Маша хорошо поет, и сама себе аккомпанирует на пианино, а у младшей Алисы прирожденный талант актрисы.

«Уже сейчас понятно, что Алиса, скорее всего, будет артисткой разговорного жанра. Она часто выдает такие «перлы», что мы с мужем обхохатываемся и не успеваем фиксировать все, что она нам изображает. Уверена, что младшенькая дочь станет моей наследницей касаемо «вокабулярного» искусства», — с улыбкой отметила Оля.

Кроме того, 11-летняя Маша и 5-летняя Алиса активно занимаются верховой ездой и плаванием. Полякова призналась, что научила своих девочек плавать методом дрессировки, но, при этом звезда считает себя чуткой и заботливой мамой. По словам артистки, она хочет, чтобы ее дети выросли сознательными личностями, которые знают цену всем тем благам, которые их окружают.