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    Шоу-біз

    Оля Полякова призналась, что получает таинственные письма

    • Сьогодні, 14:14
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    Украинская певица Оля Полякова призналась, кто ежедневно закидывает ее длиннющими письмами.

    Суперблондинка называет своих фанатов не иначе как «Секта свидетелей Поляковой». И действительно, под ее влиянием они будто загипнотизированные несут ей огромные охапки цветов, буквально заваливая букетами.

    Но есть среди них один поклонник, который придумал более оригинальный способ, как проявить свою любовь к певице – он отправляет Оле по три письма в день.

    «Это происходит каждый божий день уже в течение двух лет. А если, не дай бог, он забывает написать мне утром или вечером, то потом присылает письмо вдвое длиннее и страшно извиняется», – призналась певица в прямом эфире программы «Ранок з Україною».

    Впрочем, такая настойчивость певицу совершенно не пугает, ведь тайный поклонник ей в сыновья годится: «Его зовут Олег, ему 13 лет и он живет во Львове. Я читаю все его сообщения», – смеется Суперблондинка.


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