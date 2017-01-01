Оля Полякова призналась, что получает таинственные письма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская певица Оля Полякова призналась, кто ежедневно закидывает ее длиннющими письмами.

Суперблондинка называет своих фанатов не иначе как «Секта свидетелей Поляковой». И действительно, под ее влиянием они будто загипнотизированные несут ей огромные охапки цветов, буквально заваливая букетами.

Но есть среди них один поклонник, который придумал более оригинальный способ, как проявить свою любовь к певице – он отправляет Оле по три письма в день.

«Это происходит каждый божий день уже в течение двух лет. А если, не дай бог, он забывает написать мне утром или вечером, то потом присылает письмо вдвое длиннее и страшно извиняется», – призналась певица в прямом эфире программы «Ранок з Україною».

Впрочем, такая настойчивость певицу совершенно не пугает, ведь тайный поклонник ей в сыновья годится: «Его зовут Олег, ему 13 лет и он живет во Львове. Я читаю все его сообщения», – смеется Суперблондинка.