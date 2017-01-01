Оля Полякова рассказала, как готовилась к Пасхе

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«Суперблондинка» Оля Полякова открыла секрет, как накрыть праздничный стол и не испортить фигуру

«У меня такая паска, которой больше нет в мире. Она легкая, как пух, мягкая, как облачко. Сладкая как мед и ароматная, как манго. У меня нереальный рецепт, 5 лет его дорабатывала. Она у меня очень легкая и не сыроватая. При этом в ней много масла, изюма и дрожжей. Она, конечно, не для этого пресса, но разочек можно. Мои дети ее обожают. Когда я пеку паски, то три дня и уже 14 штук, которые я спекла, их нет. Я пеку второй раз через 3-4 дня, потому что их сразу съедают. Соседи приходят. Мои паски популярнее, чем мои песни»- шутя рассказала певица Кате Осадчей из «Светской жизни».

Но все-таки певица успела поделиться фотографиями своих пасочек в социальной сети и пообещала вскоре выложить рецепт.

Не осталась без внимания и фигура певицы.

«Требую постить тонкую талию и пресс» - написала в комментариях одна из поклонниц.

Сама же Оля Полякова прокомментировала свой секрет прекрасной формы так:

«Вы попрыгайте так, как я на концерте 2 часа, а иногда и по два концерта в некоторых городах. Вот как в Харькове. Это четыре часа кардионагрузок. Никаких пирожков не останется».

Что и говорить, пресс Поляковой приковывает к себе внимание. Ну а сама певица с удовольствием хвастается своими спортивными достижениями и публикует фотографии обнаженного животика в соцсети на радость многочисленным фанатам.

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