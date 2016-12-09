Оля Полякова рассказала о своем огороде

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Украинская певица Оля Полякова рассказала, как приходит в себя после концертов.

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова призналась, что она не только талантливая артистка, но и хорошая домохозяйка.

По словам «Суперблондинки» для нее лучший отдых после концертов — работа в собственном огороде и приготовление чего-нибудь вкусненького для мужа и детей. .

«Я недавно обустроила у себя дома промышленную теплицу. Планирую выращивать там круглый год клубнику и малину. Я вся в домашнем хозяйстве. Это и есть мой отдых. Я не умею отдыхать, лежа на диване, потому что у меня слишком много энергии», — рассказала журналистам программы «Зірковий шлях» Оля.

Перед "Масленицей на Спiвочем поле" пытаюсь себя вылечить! Помогает мне в этом доктор @max_barskih !)))) #ОляПолякова #масленица Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Фев 26 2017 в 3:13 PST

Артистка добавила, что она, конечно, устает от гастролей, но тот заряд энергии, который ей дают поклонники во время концертов, восполняют недостаток сил.

«Вот представьте — пришли тысячи людей на мой концерт, отдали мне свою любовь, свою энергию, а мне потом куда девать все это? Вот я прихожу домой и передаю эту энергию в огородик, в грядочки», — говорит Полякова.

Певица так же рассказала, что относится к тем людям, которым нравится готовить и копаться в огороде, но не нравится убирать в доме. По словам Оли, с уборкой ей помогает помощница.