Оля Полякова рассказала о своем огороде
- Сьогодні, 14:15
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Розсилка
Украинская певица Оля Полякова рассказала, как приходит в себя после концертов.
Популярная украинская исполнительница Оля Полякова призналась, что она не только талантливая артистка, но и хорошая домохозяйка.
По словам «Суперблондинки» для нее лучший отдых после концертов — работа в собственном огороде и приготовление чего-нибудь вкусненького для мужа и детей. .
«Я недавно обустроила у себя дома промышленную теплицу. Планирую выращивать там круглый год клубнику и малину. Я вся в домашнем хозяйстве. Это и есть мой отдых. Я не умею отдыхать, лежа на диване, потому что у меня слишком много энергии», — рассказала журналистам программы «Зірковий шлях» Оля.
Артистка добавила, что она, конечно, устает от гастролей, но тот заряд энергии, который ей дают поклонники во время концертов, восполняют недостаток сил.
«Вот представьте — пришли тысячи людей на мой концерт, отдали мне свою любовь, свою энергию, а мне потом куда девать все это? Вот я прихожу домой и передаю эту энергию в огородик, в грядочки», — говорит Полякова.
Певица так же рассказала, что относится к тем людям, которым нравится готовить и копаться в огороде, но не нравится убирать в доме. По словам Оли, с уборкой ей помогает помощница.