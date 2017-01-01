Оля Полякова стала ведущей шоу «Зоряні яйця»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полтора часа безудержного веселья, 90 знаменитостей, готовых на самые смелые авантюры ради победы, и сногсшибательная ведущая с прекрасным чувством юмора Оля Полякова.

«Зоряні яйця» – новое суперсмешное шоу на одном из украинских каналов. Правда, я бы назвала проект «Яйца Поляковой». Кстати, такой вариант названия тоже рассматривали. Быть ведущей не так просто, как многим кажется. Это адский ад! Тяжелее разве что отработать два концерта в день. Нужно поддерживать градус программы, чтобы на протяжении шести часов съемок все веселились и наслаждались процессом», - рассказала Полякова.

По словам певицы и телеведущей правила игры просты: за 90 минут две команды соперников по три человека в каждой проходят семь раундов. Участники – полные противоположности друг другу. Блондинки играют против брюнеток, поп- музыканты против рок-звезд, коренные киевляне против приезжих.

«Звезды приходят на эту программу, чтобы померяться своими...талантами, – объясняет Оля Полякова. – На съемочной площадке очень веселая атмосфера – как на большой зажигательной вечеринке. Все участники – мои друзья, которые собрались у меня в гостях. Поэтому я вообще не учу текст, шучу и импровизирую», - отметила Суперблондинка.



