Оля Полякова выложила в сеть видео скандальных разборок с активистами в Ровно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активисты попытались сорвать концерт певицы.

Неприятный инцидент произошел во вторник вечером в Ровно. Активисты обвинили украинскую певицу в том, что она якобы выступала на территории оккупированного Крыма.

Полякова в прямом эфире в соцсети Facebook рассказала, что пыталась договориться с активистами, которые собрались перед зданием и требовали отменить концерт. Однако после окончания встречи поступило анонимное сообщение о минировании здания, где должно было состояться шоу певицы.

«Я против оккупации и против агрессии. Моя позиция - четкая и понятная. После этого они сообщили, что концерт не состоится и ушли, хотя оснований для этого не было, так как все билеты проданы» - рассказала певица.

Оля Полякова отметила, что после сообщения о заминировании правоохранители и сотрудники МЧС эвакуировали зрителей из помещения, но сама Ольга отказалась уходить и просила охрану вывести ее к людям, которые пришли на ее концерт.

«Я считаю, что это преступление, это угроза моей жизни, жизни моего коллектива и всех зрителей. Я вызвала полицию и напишу заявление о клевете, препятствованию коммерческой деятельности и угроз жизни граждан. Я имею право выступать в своей стране, а люди, которые приобрели билеты, имеют право прийти на концерт», - сказала Полякова.

Но несмотря на попытки активистов сорвать концерт, шоу Оли Поляковой все-таки состоялось.

Об этом свидетельствуют видео, которые артистка опубликовала на своей странице в соцсети.