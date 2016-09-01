Оля Полякова: Я - Элвис Пресли в юбке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После небольшого отдыха с семьей на берегу океана, Оля Полякова решила опять отправиться в тур.

24 марта народная «Суперблондинка» повторит свое грандиозное шоу на бис и отправится во всеукраинский тур.

Для своих поклонников длинноногая певица приготовила настоящую феерию праздника и поделилась, чем уникально новое шоу:

«Признаюсь, когда мы впервые поехали в тур, поначалу люди к нам присматривались. Удивлялись, когда на сцену выходила двухметровая певица — метр восемьдесят рост, 15 сантиметров каблук, огромный кокошник… Ни дать, ни взять — Элвис Пресли в юбке! А когда поехали по второму разу, люди приводили с собой друзей и родственников – регулярно приходилось ставить дополнительные ряды. Раньше мы везли просто праздник, а теперь везем еще и шоу!»