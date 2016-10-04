Олю Полякову едва не убил собственный кокошник

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Украинская певица Оля Полякова рассказала о несчастном случае, который с ней произошел во время одного из концертов.

Часто артисты оказываются в очень непредсказуемых, а порой и опасных для жизни ситуациях во время выступлений на публике.

Украинская певица Оля Полякова не стесняется говорить о казусах, которые с ней случались, и рассказала программе «Утро с Украиной», как ее едва не убил собственный кокошник.

«Кокошник сделал меня популярной. Но однажды он сыграл со мной злую шутку. Во время концерта на моем кокошнике загорелись свечи и «тело» фейерверка. Все начало плавиться и капать прямо на мою одежду. Костюм начал гореть», — рассказала певица.

Сейчас Полякова с улыбкой вспоминает о случившемся инциденте, а тогда ей было не до смеха. Ведь в результате загорания ее сценического головного убора, артистка получила серьезные травмы.

«Мои помощницы тут же кинулись меня спасать, тушить огонь. Тогда я боли не чувствовала, ведь я артист и, в первую очередь, должна думать о своих поклонниках, о том, что я на сцене. И только после выступления я обнаружила на своей коже ожоги. Даже шрамы остались», — отметила Оля Полякова.