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    Шоу-біз

    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник

    • Сьогодні, 16:41
    • Розсилка

    Украинская певица Оля Полякова рассказала о несчастном случае, который с ней произошел во время одного из концертов.

    Часто артисты оказываются в очень непредсказуемых, а порой и опасных для жизни ситуациях во время выступлений на публике.

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    Украинская певица Оля Полякова не стесняется говорить о казусах, которые с ней случались, и рассказала программе «Утро с Украиной», как ее едва не убил собственный кокошник.

    «Кокошник сделал меня популярной. Но однажды он сыграл со мной злую шутку. Во время концерта на моем кокошнике загорелись свечи и «тело» фейерверка. Все начало плавиться и капать прямо на мою одежду. Костюм начал гореть», — рассказала певица.

    Сейчас Полякова с улыбкой вспоминает о случившемся инциденте, а тогда ей было не до смеха. Ведь в результате загорания ее сценического головного убора, артистка получила серьезные травмы.

    «Мои помощницы тут же кинулись меня спасать, тушить огонь. Тогда я боли не чувствовала, ведь я артист и, в первую очередь, должна думать о своих поклонниках, о том, что я на сцене. И только после выступления я обнаружила на своей коже ожоги. Даже шрамы остались», — отметила Оля Полякова.

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    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник
    Олю Полякову едва не убил собственный кокошник

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