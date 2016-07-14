«Он самый потрясающий мужчина»: Гвен Стефани впервые рассказала о своем романе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О том, что Гвен Стефани встречается с Блейком Шелтоном было известно достаточно давно: пара познакомилась в 2015 году на американском шоу «Голос», где оба певца выступают в качестве судей-наставников.

В 2016 году Блейк уже сделал предложение, но, к сожалению, свадьба была перенесена из-за загруженности артистов на 2017 год.

А недавно на вечернем шоу Сета Мейерса Гвен впервые рассказала об отношениях с Блейком. Очевидно, певица по‑настоящему влюблена: «Это так невероятно. Я люблю Блейка. Он самый невероятный парень. Все любят Блейка, и это его «фишка». Потому что по‑другому просто не бывает. Он просто сияющий, счастливый, удивительный человек».

Блейк — самый успешный наставник «The Voice»: участники из его команды побеждают уже на протяжении одиннадцати сезонов. Однако и Гвен очень хочет выиграть в этом году, что влечет к некоторым проблемам. Но певица лишь отшучивается на вопрос «может ли конкуренция привести к расколу в отношениях». «Иногда Блейку приходится спать на диване», — смеется Стефани.

Также 47-летняя певица признается, что до встречи с Шелтоном совсем не была поклонницей его творчества и, более того, даже не имела ни малейшего представления о том, что он существует. Но всего за пару лет ситуация поменялась: «Сейчас я самый преданный фанат Блейка и знаю наизусть все его песни».