Она хотела быть с ней: мать Кэрри Фишер умерла через день после дочери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актрисе Дебби Рейнольдс было 84 года

Очень грустные новости из Голливуда: 84-летняя актриса Дебби Рейнольдс, мать Кэрри Фишер, скончалась на следующий день после дочери.

Это подтвердил ее сын Тодд Фишер: «Она слишком хотела быть с Кэрри», — сказал он изданию Variety. После известия о смерти дочери Дебби госпитализировали с подозрением на инсульт, но, к сожалению, врачи не смогли спасти актрису.

Дебби Рейнольдс — одна из актрис «золотого века Голливуда»: она сыграла Кэти в фильме «Поющие под дождем», дважды была номинирована на «Золотой глобус», а так же была номинирована на «Оскар» за роль Молли Браун в экранизации одноимённого мюзикла «Непотопляемая Молли Браун». Дебби трижды была замужем: первым мужем был музыкант Эдди Фишер, с которым актриса пробыла в браке четыре года и рассталась после его интриги с Элизабет Тейлор.

Вторым мужем Рейнольдс был миллионер Гарри Карл: супруги прожили вместе 13 лет, но Дебби ушла от Карла из-за его банкротства и крупных долгов. Последним мужем был агент по недвижимости Ричард Хамлетт, брак с которым так же просуществовал недолго.

Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер

Джерело: graziamagazine.ru