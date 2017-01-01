Она не жертва: Брэда Питта не тронули слезы Анджелины Джоли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Недавнее интервью Анджелины Джоли, где она впервые рассказала о разводе, наделало немало шума: актриса призналась журналистам BBC, что они с Брэдом Питтом всегда будут семьей.

Несмотря на то, что о разрыве с актером Энджи сказала не так много, было видно, что эта тема дается ей нелегко: актриса практически со слезами на глазах разговаривала с прессой.

Если сердобольных поклонников это интервью расторгало, то вот самого Питта — ни капли. «Он не считает, что в этой истории ее можно назвать жертвой. Всё, чего Брэд хочет, это завершить развод и добиться справедливого решения по опеке над детьми», — рассказал близкий источник американским таблоидам. Сам актер и его представитель решили воздержаться от комментариев. Интересно, почему у Брэда такая реакция? Может, это очередная хорошая игра Джоли?

Напомним, после известия о разводе Джоли и Питта репутация обоих была серьезно подпорчена в обществе. И если за Брэда вступился Голливуд, то Анджелине пришлось идти на крайние меры и нанять себе пиарщика. Кажется, мы догадываемся, кто подтолкнул актрису к интервью.