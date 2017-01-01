«Она выскочка!»: принц Чарльз рассказал о своем отношении к Кейт Миддлтон

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Несмотря на то, что Кейт Миддлтон является всенародной любимицей, есть те, кому она не до сих пор не нравится.

Кто бы мог подумать, что в числе последних окажется отец Уильяма — принц Чарльз. Как оказалось, невестка ему сразу не понравилась: наследник на британский престол считал ее выскочкой, которая только и хочет, что фотографироваться с его сыном.

«Изначально Кейт не понравилась Чарльзу: он счел ее выскочкой, которая хотела как можно чаще фотографироваться вместе с бойфрендом, а затем женихом и мужем Уильямом, ради того, чтобы ее запомнили и полюбили. Принцу Чарльзу до сих пор не нравится, что Кейт и Уильям долго позируют фотографам», — говорится в книге-биографии «Принц Чарльз: страсти и парадоксы невероятной жизни», которая уже наделала немало шума.

Кстати, как выяснилось, британские подданые тоже не очень довольны Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. По их мнению, они проводят больше времени с детьми дома, нежели посещают официальные мероприятия и подтверждают свой статус.

Джерело: graziamagazine.ru