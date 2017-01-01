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    Шоу-біз

    One Love Manchester: После терактра Ариана Гранде проведет благотворительный концерт

    • Сьогодні, 16:45
    • Розсилка

    На сцене также выступят Джастин Бибер, Кэти Перри и многие другие

    Ариана Гранде решила бороться со страхом, который внушает людям терроризм: певица вернется в печально известный Манчестер после теракта, который произошел прямой на ее концерте.

    Ариана выступит повторно в благотворительных целях 4 июня в воскресенье.  К ней присоединятся другие артисты первой величины. Певицу поддержат на сцене Джастин Бибер, Фаррелл, Майли Сайрус, Кэти Перри, Ашер и Coldplay, пишет журнал Elle.

    Концерт получит название One Love Manchester. Собранные средства пойдут на помощь жертвам теракта и их семьям. 

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