One Love Manchester: После терактра Ариана Гранде проведет благотворительный концерт

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На сцене также выступят Джастин Бибер, Кэти Перри и многие другие

Ариана Гранде решила бороться со страхом, который внушает людям терроризм: певица вернется в печально известный Манчестер после теракта, который произошел прямой на ее концерте.

Ариана выступит повторно в благотворительных целях 4 июня в воскресенье. К ней присоединятся другие артисты первой величины. Певицу поддержат на сцене Джастин Бибер, Фаррелл, Майли Сайрус, Кэти Перри, Ашер и Coldplay, пишет журнал Elle.

Концерт получит название One Love Manchester. Собранные средства пойдут на помощь жертвам теракта и их семьям.