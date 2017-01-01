«Они хотели, чтобы мы упали, и мы падаем»: Monatik презентовал новый клип, который вызвал бурную реакцию у россиян в соцсетях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинский исполнитель Monatik презентовал свою новую видеоработу на песню «Упали в любовь и ударились в танцы». В сети начались активные обсуждения новой композиции

Любимец девушек и популярный украинский артист Monatik представил аудитории свой новый клип на сингл «УВЛИУВТ» - «Упали в любовь и ударились в танцы». Это четвертая видеоработа музыканта с режиссером Таней Муиньо. Как сообщает информагенство УНIАН, ссылаясь на пресс-службу артиста, для видеоработы понадобилось три дня съемок, двенадцать различных локаций, двадцать профессиональных танцоров, один поезд, три мотоцикла, одна лошадь, команда каскадеров, недостроенный шестнадцатиэтажный дом, два высших учебных заведения, перекрытая магистраль и один большой праздничный торт.

«Дай Бог, чтобы это время в итоге оказалось самым сложным из того, что видели, переживали, и с детьми не повторилось вновь. Время, в которое свой – чужой и земляки внезапно - иностранцы. Переживем. Они хотели, чтобы мы упали и мы падаем. Только в любовь. Они хотели, чтобы мы ударились - мы ударяемся. Но только в танцы», - с такими словами анонсировал выход своей новой работы Monatik. Это вызвало нешуточную реакцию у российских фанатов исполнителя, которые приняли эту философскую фразу на свой счет.

Напомним, что в первом полуфинале международного песенного конкурса