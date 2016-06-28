Onuka продала права на песню российскому режиссеру Бондарчуку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Песня звучит в российском фильме «Притяжение»

Украинская певица Onuka продала права на использование своей песни в новом фильме российского режиссера Федора Бондарчука. Об этом на своей странице в Facebook написал культурный деятель, писатель Иван Семесюк.

По словам писателя, в официальном релизе фильма, премьера которого состоялась в январе этого года использование песни не указано, но при просмотре фильма песня исполнительницы все же звучит. «То есть Onuka, не снимая в полете пышной вышиванки, продала трек туда, куда она не ездит из-за патриотических соображений (это трогательно). Опять же, что в головах у ее менеджмента, кроме антрацита, остается только догадываться», - написал Семесюк.

Напомним, вчера в сети бурно обсуждали скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна, которое он дал российскому журналисту. Во время интервью певец назвал агрессию России «ссорой двух собратьев».