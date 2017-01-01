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    Onuka: Выступление, которое не увидела Украина

    • Сьогодні, 03:09
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    Украинская певица Onuka выступила в финале песенного конкурса «Евровидение-2017» как приглашенный гость.

    Но украинские телезрители так и не смогли увидеть ее выступление, из-за рекламного блока.

    Невероятное выступление  ONUKA с оркестром можно увидеть и услышать на общем официальном видео международного песенного конкурса «Евровидение-2017»  (смотреть начиная с 2:25:00).

    Напомним, что за это выступление Onuka получила неплохой гонорар - 213 тыс. грн. Кроме этого,  специально для выступления Onuka изготовили венок и три шелковые накидки, общая стоимость которых составила 43 тысячи гривен. 

    Евровидение 2017
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