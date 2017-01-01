Onuka: Выступление, которое не увидела Украина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская певица Onuka выступила в финале песенного конкурса «Евровидение-2017» как приглашенный гость.

Но украинские телезрители так и не смогли увидеть ее выступление, из-за рекламного блока.

Невероятное выступление ONUKA с оркестром можно увидеть и услышать на общем официальном видео международного песенного конкурса «Евровидение-2017» (смотреть начиная с 2:25:00).

Напомним, что за это выступление Onuka получила неплохой гонорар - 213 тыс. грн. Кроме этого, специально для выступления Onuka изготовили венок и три шелковые накидки, общая стоимость которых составила 43 тысячи гривен.