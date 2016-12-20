Опра Уинфри собирается стать президентом США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Последние выборы в США доказали, что шанс есть практически у всех.

И если раньше все шутили на тему того, что Пэрис Хилтон может стать следующим президентом, теперь, американскому народу не до шуток.

В гонке за следующую должность готова побороться и Опра Уинфри.

Самая знаменитая телеведущая Америки в своем интервью на шоу Дэвида Рубинштейна заявила, что никогда раньше не задумывалась над этим вопросом, но теперь может изменить свои взгляды. Ведущий прямо спросил, хочет ли Опра стать следующим президентом США, ведь у Дональда Трампа не было опыта в политике. На что ведущая ответила: «Я всегда думала, что у меня нет соответствующего опыта и знаний, но теперь стала мыслить иначе. Ох…»

Неужели стоит всерьез ожидать, что одна из самых понимающих женщин на телеэкране сможет побороться за столь серьезный пост? Популярность Хилари Клинтон среди избирателей уже доказала, что женщина вполне может занять этот пост, а победа Трампа подтвердила, что в Америке действительно возможно все.

Джерело: popcornnews