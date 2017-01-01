  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Опубликован новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

    • Сьогодні, 11:20
    • Розсилка

    Всего в сезоне будет семь серий

    В сети появился трейлер седьмого сезона американского сериала «Игра престолов». Ролик опубликовали на официальном канале YouTube.

    В трейлере один из персонажей Джон Сноу объявляет, что началась Великая война.

    К слову, в конце марта было опубликовано видео-промо сверхпопулярной ленты. Свежие серии фанаты увидят уже с 16-го июля.

    Отметим, что в начале недели поклонники телешоу HBO увидели семь новых кадров грядущего сезона, среди которых были и фото со съемочной площадки. На одном снимке Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) идет в бой вместе с драконами.

    Напомним, фентези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

     

    Читайте також
    трейлер кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ