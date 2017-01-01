Опубликован новый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

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Всего в сезоне будет семь серий

В сети появился трейлер седьмого сезона американского сериала «Игра престолов». Ролик опубликовали на официальном канале YouTube.

В трейлере один из персонажей Джон Сноу объявляет, что началась Великая война.

К слову, в конце марта было опубликовано видео-промо сверхпопулярной ленты. Свежие серии фанаты увидят уже с 16-го июля.

Отметим, что в начале недели поклонники телешоу HBO увидели семь новых кадров грядущего сезона, среди которых были и фото со съемочной площадки. На одном снимке Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) идет в бой вместе с драконами.

Напомним, фентези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».