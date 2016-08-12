Опубликован список полуфиналистов украинского отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В европейском конкурсе примут участие 43 страны.

Оргкомитет международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который в этом году пройдет в Киеве, представил полуфиналистов, которые будут бороться за право представлять Украину на конкурсе.

В полуфинал отбора прошли 24 участника: Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, Aghiazma, «Сальто Назад», Green Grey, Rozhden, Vivienne Mort, «Пающіє труси», Анастасия Прудиус, Тayanna, Detach, O.Torvald, Иллария, Kadnay, Рома Веремейчик и группа Lumiere, MamaRika (Экс-Эрика), Laliko, Melovin, Letay, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea и Кузнецов.

Как сообщает пресс-служба конкурса, 20 января состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4,11 и 18 февраля.