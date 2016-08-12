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    Опубликован список полуфиналистов украинского отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2017»

    • Сьогодні, 14:06
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    В европейском конкурсе примут участие 43 страны.

    Оргкомитет международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который в этом году пройдет в Киеве, представил полуфиналистов, которые будут бороться за право представлять Украину на конкурсе.

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    В полуфинал отбора прошли 24 участника: Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, Aghiazma, «Сальто Назад», Green Grey, Rozhden, Vivienne Mort, «Пающіє труси», Анастасия Прудиус, Тayanna, Detach, O.Torvald, Иллария, Kadnay, Рома Веремейчик и группа Lumiere, MamaRika (Экс-Эрика), Laliko, Melovin, Letay, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea и Кузнецов.

    Как сообщает пресс-служба конкурса, 20 января состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4,11 и 18 февраля.


    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
    

    


 
 
 
    
 
 
 
    
 
     
    
 
    
 
 
    
 
    
 
    
 
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