Опубликовано уникальное письмо Фрэнка Синатры к Джорджу Майклу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Документ датируется 1990-м годом.

Издание Daily Mail опубликовало открытое письмо легендарного Фрэнка Синатры к тогда еще начинающему певцу Джорджу Майклу.

Синатру удивило заявление артиста о нежелании устраивать тур в поддержку его альбома Listen Without Prejudice и вообще делать популярными свои песни.

Письмо датируется 1990-м годом. Читайте также: Бойфренд Джорджа Майкла впервые прокомментировал его смерть Фрэнк решил обратиться к Джорджу после прочтения его интервью Los Angeles Times, в котором последний подчеркивал: сногсшибательный успех альбома Faith (1987 год) и тур после него оставили его на грани эмоционального срыва. "Давай, Джордж, расслабься, качайся парень", - советует Синатра Майклу.

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Джерело: ТСН