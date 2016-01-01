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    Опубликовано уникальное письмо Фрэнка Синатры к Джорджу Майклу

    • Сьогодні, 17:19
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    Документ датируется 1990-м годом.

    Издание Daily Mail опубликовало открытое письмо легендарного Фрэнка Синатры к тогда еще начинающему певцу Джорджу Майклу.

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    Синатру удивило заявление артиста о нежелании устраивать тур в поддержку его альбома Listen Without Prejudice и вообще делать популярными свои песни.

    Письмо датируется 1990-м годом. Читайте также: Бойфренд Джорджа Майкла впервые прокомментировал его смерть Фрэнк решил обратиться к Джорджу после прочтения его интервью Los Angeles Times, в котором последний подчеркивал: сногсшибательный успех альбома Faith (1987 год) и тур после него оставили его на грани эмоционального срыва. "Давай, Джордж, расслабься, качайся парень", - советует Синатра Майклу.

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    Джерело: ТСН

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