Опубликованы новые фото со свадьбы Джамалы

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Джамала и Бекир Сулейманов, фото:соцсети

В сети появились новые снимки со свадьбы певицы Джамалы и ее супруга Бекира Сулейманова

Вчера, 26 апреля, известная певица Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова. Церемония «Никях» (исламский свадебный обряд) состоялась в Исламском культурном центре в Киеве. Жених и невеста были одеты в традиционные наряды: она — с покрытой головой, он — в специальном головном уборе. В столь важный момент рядом с Джамалой и ее супругом были лишь самые близкие родственники.

На дальнейшем торжестве, судя по всему, присутствовало больше гостей.

Известно, что певицу пришли поздравить Мустафа Джемилев, Рафат Чубаров, Севгиль Мусаева, Василиса Фролова, Каролина Ашион и другие.

«На свадьбе сами знаете кого. Очень много хороших людей. Из Крыма и из Киева. И в кадре, и за кадром», - написал Айдер Муждабаев в своем Facebook.

Судя по видео, которое опубликовала на своей странице в Facebook главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева на свадьбе было весело.