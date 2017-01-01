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    Опубликованы новые фото со свадьбы Джамалы

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    Джамала и Бекир Сулейманов, фото:соцсети
    Джамала и Бекир Сулейманов, фото:соцсети

    В сети появились новые снимки со свадьбы певицы Джамалы и ее супруга Бекира Сулейманова

    Вчера, 26 апреля, известная певица Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова. Церемония «Никях» (исламский свадебный обряд) состоялась в Исламском культурном центре в Киеве. Жених и невеста были одеты в традиционные наряды: она — с покрытой головой, он — в специальном головном уборе. В столь важный момент рядом с Джамалой и ее супругом были лишь самые близкие родственники. 

    На дальнейшем торжестве, судя по всему, присутствовало больше гостей.

    Известно, что певицу пришли поздравить Мустафа Джемилев, Рафат Чубаров, Севгиль Мусаева, Василиса Фролова, Каролина Ашион и другие.

    «На свадьбе сами знаете кого. Очень много хороших людей. Из Крыма и из Киева. И в кадре, и за кадром», - написал Айдер Муждабаев в своем Facebook. 

    Судя по видео, которое опубликовала на своей странице в Facebook главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева на свадьбе было весело.

     

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    Опубликованы новые фото со свадьбы Джамалы
    Опубликованы новые фото со свадьбы Джамалы
    Опубликованы новые фото со свадьбы Джамалы
    Опубликованы новые фото со свадьбы Джамалы
    Опубликованы новые фото со свадьбы Джамалы
    Опубликованы новые фото со свадьбы Джамалы
    Опубликованы новые фото со свадьбы Джамалы
    Опубликованы новые фото со свадьбы Джамалы
    фото: соцсети

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