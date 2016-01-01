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    Опять отказ: Еще одна звезда отказалась выступать на инаугурации Дональда Трампа

    • Сьогодні, 14:04
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    Селин Дион отклонила предложение выступить на церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая должна состояться в Вашингтоне 20 января 2017 года.

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    Как сообщает The Wrap, продюсер реалити-шоу Celebrity Apprentice Марк Бернетт, давний коллега Дональда Трампа, который занимается организацией церемонии инаугурации, лично пытался убедить Селин Дион выступить на мероприятии – однако певица наотрез отказалась.

    Пока команде Трампа не удалось убедить никого из звезд выступить на церемонии – до этого от выступления отказались кантри-певец Гарт Брукс и оперная звезда Андреа Бочелли, который сначала согласился выступить, однако потом под давлением своих поклонников, не поддерживающих Трампа, отказался. А знаменитый музыкальный продюсер Дэвид Фостер, которому изначально предлагали организовать само мероприятие, отказался участвовать в его организации.

    Джерело: popcornnews

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