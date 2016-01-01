Опять отказ: Еще одна звезда отказалась выступать на инаугурации Дональда Трампа

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Селин Дион отклонила предложение выступить на церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая должна состояться в Вашингтоне 20 января 2017 года.

Как сообщает The Wrap, продюсер реалити-шоу Celebrity Apprentice Марк Бернетт, давний коллега Дональда Трампа, который занимается организацией церемонии инаугурации, лично пытался убедить Селин Дион выступить на мероприятии – однако певица наотрез отказалась.

Пока команде Трампа не удалось убедить никого из звезд выступить на церемонии – до этого от выступления отказались кантри-певец Гарт Брукс и оперная звезда Андреа Бочелли, который сначала согласился выступить, однако потом под давлением своих поклонников, не поддерживающих Трампа, отказался. А знаменитый музыкальный продюсер Дэвид Фостер, которому изначально предлагали организовать само мероприятие, отказался участвовать в его организации.

Джерело: popcornnews