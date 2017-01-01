Опять скандал: Антимонопольный комитет взялся за «Евровидение»

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Обещанных билетов этой неделе не будет. Их продажу отложили, потому что с компанией, которая должна продавать билеты, не смогли заключить договор. Антимонопольный комитет по жалобе одного из участников тендера обязал Национальную телекомпанию отменить торги.

Продажа билетов на «Евровидение-2017» должен стартовать на этой неделе. Национальная телекомпания даже анонсировала их среднюю стоимость – от 40 до 200 евро. А перед этим провела тендер и уже собиралась подписать соглашение с предприятием V-Ticket, более известным как Concert.ua. За услуги билетных оператору должны заплатить 2,5 миллиона гривен. Предложения трёх других участников тендерный комитет отклонил, хотя одна компания была готова работать за 350 тысяч гривен, а вторая – за одну копейку.

«По нашему мнению квалификационным требованиям и техническому заданию отвечала только одна компания» – V-Ticket, – прокомментировал заместитель руководителя НТКУ Павел Грицак.

После избрания победителя две компании пожаловались в Антимонопольный комитет. По их мнению, решение НТКУ неправомерно.

Антимонопольный комитет признал, что предложения фирм, которые обратились с жалобой в ведомство, отклонения законно. Однако, компания-победитель не отвечает всем требованиям. В частности, якобы не все операторы call-центра говорят по-английски, и сайт на английский перевели не полностью.

Во-вторых, победитель не подтвердил то, что он обеспечит все пункты пропуска сканерами, не было отмечено номеров заказчика. Мы пришли к выводу, что предложение победителя не соответствует требованиям документации и что заказчиком действительно был допущен дискриминационный подход при рассмотрении и оценке предложений. Мы, соответственно, обязали заказчика отменить процедуру закупки,

– заметила государственная уполномоченное АМКУ Агия Загребельская.

С таким решением не согласны ни в Национальной телекомпании, ни в V-Ticket и считают все замечания мелочами.

Скоро национальный конкурс. На весах имидж страны. И компании, выигравшей тендер, запрещают старт продажи билетов,потому что та так и не указала номер контрагента,

– возмутился директор компании V-Ticket Дмитрий Феликсов.

Пока в НТКУ думают, как выйти из ситуации. Однако решение Антимонопольного комитета выполнить вынуждены.