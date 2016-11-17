Опять вспылил: на Джастина Бибера подали в суд за избиение человека



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джастин Бибер просто не может жить без скандалов.

Этот канадский певец буквально притягивает к себе неприятности как магнит, во многом благодаря своему вспыльчивому характеру.

И вот теперь на певца подали в суд за избиение.

Инцидент произошел в июне 2016 в городе Кливленд. С чего именно началась, драка источник не сообщает, однако есть видео подтверждение того, как Бибер ударил 34-летнего мужчину, а затем ему на помощь подоспели друзья.

Пострадавший обратился в полицию, где у него были зафиксированы различные травмы, в том числе и сотрясение мозга. Однако он решил не подавать на Бибера в суд, а уладить конфликт с певцом самостоятельно. Похоже, сделать это пострадавшему не удалось, поэтому Родни Кэннон обратился в суд. Напомним, что это уже не первое подобное происшествие, связанное с канадским певцом. В ноябре 2016 он ударил одного из своих поклонников.