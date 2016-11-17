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    Опять вспылил: на Джастина Бибера подали в суд за избиение человека

    • Сьогодні, 14:21
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    Джастин Бибер просто не может жить без скандалов.

    Этот канадский певец буквально притягивает к себе неприятности как магнит, во многом благодаря своему вспыльчивому характеру.

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    И вот теперь на певца подали в суд за избиение.

    Инцидент произошел в июне 2016 в городе Кливленд. С чего именно началась, драка источник не сообщает, однако есть видео подтверждение того, как Бибер ударил 34-летнего мужчину, а затем ему на помощь подоспели друзья.

    Пострадавший обратился в полицию, где у него были зафиксированы различные травмы, в том числе и сотрясение мозга. Однако он решил не подавать на Бибера в суд, а уладить конфликт с певцом самостоятельно. Похоже, сделать это пострадавшему не удалось, поэтому Родни Кэннон обратился в суд. Напомним, что это уже не первое подобное происшествие, связанное с канадским певцом. В ноябре 2016 он ударил одного из своих поклонников.

    Джерело: popcornnews
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