Орест Лютый: Пусть Самойлову в аэропорту встретит сотня покалеченных бойцов АТО

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Скандальный украинский музыкант и экс-супруг Снежаны Егоровой Антин Мухарский высказался о представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017».

По мнению артиста, Украина не должна лишать российскую представительницу Юлию Самойлову права на въезд в страну, используя данную ситуацию для собственной выгоды.

По мнению Мухарского, данную ситуацию украинская власть должна использовать для собственного пиара.

«Надо Самойлову в аэропорту встречать с сотней покалеченный солдат, чтобы Россия поняла, что такое количество людей с ограниченными возможностями, которая появилась в результате войны, такого количества не было никогда со времен Второй мировой войны», - сказал Мухарский.

Актер отметил, что Россия намерено отправляет на конкурс певицу с ограниченными способностям, надеясь дискредитировать Украину, в случае если ей будет отказано в праве въезда на территорию страны, пишет Апостроф.

«Хунта, нелюди, звери – безусловно, они там рассчитывают потом все это использовать для своей пропагандистской машины. Не надо отказывать. Пусть приезжает. Надо делать из этого собственный украинский пиар и промо. Россия убивает наших людей. Покажите наших людей, воинов АТО, которые пострадали от этой войны – посадите в первые ряды», - считает Антин Мухарский.

Напомним, что представительница России на «Евровидении-2017» открыто поддерживает аннексию Крыма и незаконно пересекла государственную границу Украины в составе организованной группы. В связи с этим, CБУ может запретить представительнице России въезд на территорию Украины.

В свою очередь, Юлия Самойлова прокомментировала возможный запрет:

«Я об этом не думаю абсолютно, потому что я еду на музыкальный конкурс, пою песню, готовлю ее. А там, как будет. Пока все замечательно. Все очень позитивно настроены, никаких угроз не было. Для меня люди все хорошие», - заявила Юлия.