Организаторов «Грэмми -2017» обвинили в расизме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В прошлом году Голливуд ополчился на Киноакадемию за то, что в номинациях присутствовал слишком маленький процент чернокожих актеров и других деятелей кинематографа.

Организаторы премии обещали исправиться, но теперь с похожими протестами выступают против организаторов «Грэмми».

Зрители посчитали, что награду за лучший альбом должна была получить Бейонсе, а не Адель, и обвинили организаторов «Грэмми» в том, что при выборе победителей присутствуют расовые предрассудки. Музыкант Фрэнк Оушен, который не был номинирован в этом году, но заручился поддержкой своих именитых друзей, от Джастина Бибера до Дрейка и Канье Уэста, вообще пропустил «Грэмми» в качестве протеста. Президент Академии звукозаписи США Нил Портнов считает, что все обвинения в расизме в их адрес беспочвенны.

«Музыканты не слушают музыку, основываясь на расе, половой принадлежности и этносе. У нас нет расовой проблемы. Цель искусства и музыки как раз заключается в том, чтобы из субъективного создать объективное», - говорит Портнов. По поводу бойкота церемонии Фрэнком Оушеном Нил добавил, что это был личный выбор музыканта, и он не может заставить кого-то хотеть участвовать в каждой церемонии награждения.