Организаторы «Евровидения» хотят наказать Украину и Россию после конкурса

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Решение о мерах наказания Украины будет принято 12 июня

Европейский вещательный союз (ЕВС), который организует песенный конкурс «Евровидение-2017», на следующей неделе рассмотрит вопрос о применении санкций к Украине и России из-за ситуации, которая сложилась в этом году. Об этом немецкому изданию ZDF Heute сообщил председатель оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

По его словам, объявят свое решение ЕВС уже после конкурса. «Вероятно, в рамках заседание 12 июня», - добавил он.

Председатель оргкомитета Евровидения напомнил, что, организуя конкурс, Украина взяла на себя обязательства обеспечить выступление всех участников, но не выполнила его по российской представительнице - певице Юлии Самойловой, нарушив, таким образом, устав «Евровидения». Однако и Россия нарушила правила конкурса, поскольку ее представители делегации не присутствовали на обязательных предварительных встречах в Киеве в начале года.

Поскольку обе страны нарушили устав «Евровидения», то они, вероятно, будут наказаны, отметил Фрайлинг. Вопрос заключается лишь в том, какие именно санкции это будут. Устав ЕВС предусматривает, в частности, такие санкции, как денежный штраф, лишение спонсорской поддержки, отстранение от участия в конкурсе на срок до трех лет и др.

Напомним, в марте СБУ запретила въезд на три года в Украину Юлии Самойловой, поскольку она посещала аннексированный Крым.