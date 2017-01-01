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    Организаторы «Евровидения» резко снизили цены на билеты

    • Сьогодні, 14:38
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    Организационный комитет «Евровидения-2017» в Украине принял решение радикально снизить стоимость билетов на Первый Полуфинал, который пройдет девятого мая в 22:00

    Организаторы международного песенного шоу в Украине снизили стоимость билетов на Первый Полуфинал «Евровидения-2017». Теперь место в любом секторе, за исключением VIP, можно приобрести за 499 грн. В наличии есть свободные билеты в сектора, фан-зону и даже в Golden Circle (зона, приближенная к сцене).

    Таким образом¸ скидка составляет 80 % от первоначальной стоимости билетов. При покупке билета на официальном сайте к сумме также добавляют сервисный сбор и оплату дополнительных услуг. Цена по-прежнему зависит от выбранного способа оплаты и доставки. Заказать билеты можно по ссылке.

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    Организаторы «Евровидения» резко снизили цены на билеты
    Организаторы «Евровидения» резко снизили цены на билеты
    Организаторы «Евровидения» резко снизили цены на билеты

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