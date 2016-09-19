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    Шоу-біз

    Орландо Блум до сих пор хранит уши эльфа со съемок «Властелина колец»

    • Сьогодні, 17:48
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    Хотя актерам зачастую строго-настрого запрещают «заимствовать» реквизит со съемочной площадки, эти запреты мало кого останавливают.

    Вот и Орландо Блум признался, что еще во время съемок трилогии «Властелин колец» забрал себе уши эльфа, которые до сих пор хранит дома.

    40-летний Блум сыграл эльфа Леголаса сначала в оригинальной трилогии Питера Джексона «Властелин колец», а затем еще и в приквел-трилогии «Хоббит». В последний раз к роли Леголаса Орландо возвращался четыре года назад.

    В интервью Джимми Фэллону Блум рассказал, что сначала собирался «позаимствовать» со съемок «Властелина колец» свой парик, но в итоге у него это не получилось – зато актер обзавелся эльфийскими ушками, которые хранит в прозрачном пластике.

    Сейчас Орландо Блума можно увидеть на большом экране в новых «Пиратах Карибского моря 5», которые стартовали в прокате 25 мая.

    Джерело: popcornnews

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