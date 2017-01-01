Орландо Блум извинился перед девушкой, которую уволили из-за их интимной связи

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Голливудский актер извинился перед официанткой, которая лишилась работы после страстной ночи, проведенной с ним

Орландо Блум снова влип в любовную историю. На этот раз голливудский красавец провел с девушкой по имени Вивиана Росс совместную ночь в отеле, где она работала официанткой. Наутро администратор обнаружил раздетую девушку в постели Блума, и через час Росс уволили, а актер покинул отель. Вивиана в тот же день заявила СМИ, что ни о чем не жалеет, потому что Блум – прекрасный любовник, и у него роскошное тело.

Как сообщает The Sun, Орландо позвонил в ту самую гостиницу и узнал номер Вивианы, для того чтобы принести девушки свои извинения. «Мне очень жаль, что все так вышло» - сказал актер. Что ответила ему Вивиана – неизвестно, но ясно одно: она точно на него не злится. Все потому, что в Англию из Румынии девушка переехала всего два месяца назад и не планировала долго работать официанткой, так как всю жизнь мечтала стать актрисой. После такой истории девушка надеется, что ее заметят и дадут возможность попробовать свои силы в кинематографе.

Со звездой фильма «Пираты Карибского моря» Росс познакомилась в лондонском отеле Chiltern Firehouse, где подавала ему напитки в ресторане на первом этаже во время вечерней пятничной смены. Слово за слово, Орландо пригласил Вивиану в свой номер, где пара и провела страстную ночь.

Это не первая нелепая история, в которую попадает знаменитость. Вспомнить хотя бы нашумевший в прессе скандал с фотографиями, на которых Орландо катается со своей бывшей девушкой Кэти Перри на серфе, в чем мать родила. «Меня фотографировали миллион раз в самых разных ситуациях. Мы были одни пять дней – никого вокруг. Я почувствовал, что свободен. Что сделано, то сделано. Ну что я могу вам сказать? Запишите: вы никогда не свободны», – прокомментировал тогда снимки актер.

Джерело: peopletalk.ru