Осадчая рассказала, на сколько осталось похудеть после родов

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Катя Осадчая

Не так давно телеведущая родила сына

18 февраля 2017 года телеведущая Катя Осадчая родила сына Ивана. В связи с беременностью Осадчая набрала лишние килограммы, которые усердно стала сбрасывать после родов. При этом, на сколько килограммов именно она поправилась, Осадчая не сообщает.

На своей соцстраничке телеведущая рассказала, что желает похудеть еще на пять килограмм. По словам Осадчай, она верит, что раз Насти Каменских удалось привести свое тело форму, то и она сможет. Стоит при этом отметить, что Каменских ни разу не была беременной, но несколько лет назад решила начать худеть.

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым

«Каменских похудела и я смогу. После беременности мне осталось еще пять килограмм», – поделилась телеведущая.