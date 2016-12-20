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    «Оскар-2017»: кого бы выбрали украинцы на главной кинопремии мира

    • Сьогодні, 12:06
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    Фильм&nbsp;&laquo;Ла-Ла Лэнд&raquo;&nbsp;&ndash; победитель&nbsp;&laquo;Оскара&raquo; по версии украинских пользователей Google
    Фильм «Ла-Ла Лэнд» – победитель «Оскара» по версии украинских пользователей Google

    Результаты «Оскара», если бы победителей выбирали украинские пользователи Google

    Церемония награждения премии Американской академии киноискусств «Оскар» уже совсем скоро, а это значит, что киноманы финализируют свои прогнозы, номинанты выбирают наряды для красной дорожки, а Google определил, кто из оскаровских фильмов и актеров пользовался наибольшей популярностью у украинских пользователей, а также назвал самый популярный трейлер фильмов-номинантов на YouTube во всем мире.

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    Традиционно специалисты проанализировали запросы украинских пользователей Google за последних три месяца и узнали, какой фильм из девяти претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм года» и кого из актеров в главных номинациях чаще всего искали в сети украинцы.

    Если бы от украинских пользователей Google зависело, кто получит «Оскар», то обладателем приза за лучший фильм стал бы романтический мюзикл «Ла-Ла Лэнд». На втором месте по популярности запросов расположилась научная фантастика «Прибытие», а на третьем месте – режиссерская работа Мела Гибсона, военная драма «По соображениям совести». Полностью рейтинг фильмов-номинантов от пользователей Google Украина выглядит так:

    1.    Ла-Ла Ленд/La La Land

    2.    Прибытие/Arrival

    3.    По соображениям совести/Hacksaw Ridge

    4.    Лев/Lion

    5.    Лунный свет/Moonlight

    6.    Любой ценой/Hell or High Water

    7.    Скрытые фигуры/Hidden Figures

    8.    Ограды/Fences

    9.    Манчестер у моря/Manchester by the Sea

    Фильм «Прибытие»
    Фильм «Прибытие»

    Что касается номинации на лучшую главную женскую роль, то здесь украинцы чаще всего искали Мерил Стрип, которая, кстати, в этом году получила рекордную, 20-ю, номинацию на «Оскар» за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс». Дальше расположились Натали Портман и Эмма Стоун, номинированные за роли в «Джеки» и «Ла-Ла Лэнд» соответственно:

    1.    Мерил Стрип

    2.    Натали Портман

    3.    Эмма Стоун

    4.    Изабель Юппер

    5.    Рут Негга

    Мерил Стрип в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс»
    Мерил Стрип в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс»

    Из номинантов на главную мужскую роль украинцы чаще всего искали в Google Райана Гослинга, сыгравшего в фильме «Ла-Ла Лэнд», который претендует в этом году на рекордные 14 наград.

    1.    Райан Гослинг

    2.    Дензел Вашингтон

    3.    Вигго Мортенсен

    4.    Эндрю Гарфилд

    5.    Кейси Аффлек

    Райан Гослинг в фильме «Ла-Ла Лэнд»
    Райан Гослинг в фильме «Ла-Ла Лэнд»

    Трейлеры к фильмам – это один из самых популярных типов контента на YouTube. В этом году на YouTube на просмотр девяти трейлеров фильмов-номинантов на «Оскар» пользователи во всем мире потратили более 3 миллионов часов. А лидерами по числу просмотров стали фильмы «Ла-Ла Лэнд», «Прибытие» и «По соображениям совести», полностью повторив первую тройку выбора пользователей Google Украина.

    Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, мы узнаем уже в воскресенье, 26 февраля (в ночь на понедельник по Киеву).

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