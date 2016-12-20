«Оскар-2017»: кого бы выбрали украинцы на главной кинопремии мира
- Сьогодні, 12:06
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Результаты «Оскара», если бы победителей выбирали украинские пользователи Google
Церемония награждения премии Американской академии киноискусств «Оскар» уже совсем скоро, а это значит, что киноманы финализируют свои прогнозы, номинанты выбирают наряды для красной дорожки, а Google определил, кто из оскаровских фильмов и актеров пользовался наибольшей популярностью у украинских пользователей, а также назвал самый популярный трейлер фильмов-номинантов на YouTube во всем мире.
Традиционно специалисты проанализировали запросы украинских пользователей Google за последних три месяца и узнали, какой фильм из девяти претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм года» и кого из актеров в главных номинациях чаще всего искали в сети украинцы.
Если бы от украинских пользователей Google зависело, кто получит «Оскар», то обладателем приза за лучший фильм стал бы романтический мюзикл «Ла-Ла Лэнд». На втором месте по популярности запросов расположилась научная фантастика «Прибытие», а на третьем месте – режиссерская работа Мела Гибсона, военная драма «По соображениям совести». Полностью рейтинг фильмов-номинантов от пользователей Google Украина выглядит так:
1. Ла-Ла Ленд/La La Land
2. Прибытие/Arrival
3. По соображениям совести/Hacksaw Ridge
4. Лев/Lion
5. Лунный свет/Moonlight
6. Любой ценой/Hell or High Water
7. Скрытые фигуры/Hidden Figures
8. Ограды/Fences
9. Манчестер у моря/Manchester by the Sea
Что касается номинации на лучшую главную женскую роль, то здесь украинцы чаще всего искали Мерил Стрип, которая, кстати, в этом году получила рекордную, 20-ю, номинацию на «Оскар» за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс». Дальше расположились Натали Портман и Эмма Стоун, номинированные за роли в «Джеки» и «Ла-Ла Лэнд» соответственно:
1. Мерил Стрип
2. Натали Портман
3. Эмма Стоун
4. Изабель Юппер
5. Рут Негга
Из номинантов на главную мужскую роль украинцы чаще всего искали в Google Райана Гослинга, сыгравшего в фильме «Ла-Ла Лэнд», который претендует в этом году на рекордные 14 наград.
1. Райан Гослинг
2. Дензел Вашингтон
3. Вигго Мортенсен
4. Эндрю Гарфилд
5. Кейси Аффлек
Трейлеры к фильмам – это один из самых популярных типов контента на YouTube. В этом году на YouTube на просмотр девяти трейлеров фильмов-номинантов на «Оскар» пользователи во всем мире потратили более 3 миллионов часов. А лидерами по числу просмотров стали фильмы «Ла-Ла Лэнд», «Прибытие» и «По соображениям совести», полностью повторив первую тройку выбора пользователей Google Украина.
Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, мы узнаем уже в воскресенье, 26 февраля (в ночь на понедельник по Киеву).