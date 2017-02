«Оскар-2017»: кому прочат победу букмекеры

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фаворитом премии прогнозируемо назвали трагикомический мюзикл «Ла-Ла Лэнд»

Церемония награждения главной кинопремии мира «Оскар-2017» пройдет уже через несколько дней. В ночь с 26 на 27 февраля в Голливуде определят лауреатов престижного конкурса. Критики прочат победу в номинации «Лучший фильм» мюзиклу «Ла-Ла Лэнд».

«Скотч» ознакомился с букмекерскими прогнозами и определил зрительские симпатии.

Вполне прогнозируемо победу букмекеры отдали романтическому «Ла-Ла Лэнду». На втором месте – картина «Лунный свет», ее шансы немногим ниже, чем у мюзикла.

Согласно ставкам, тройку лидеров замыкает драма «Манчестер у моря».

Далее в убывающем порядке идут «Молчание», «Ограды», «Прибытие», «Лев», «Джеки», «Любить» и «Рождение нации».

Аутсайдером букмекерских гонок стала картина «Книга джунглей» – победу в номинации «Лучший фильм» ей прочат в последнюю очередь.

Отметим, что «Ла-Ла Лэнд» номинирован на «Оскар» в 13 категориях: лучший фильм, режиссер, актер, актриса, оригинальный сценарий, операторская работа, работа художника-постановщика, дизайн костюмов, монтаж, музыка к фильму, звук, звуковой монтаж и лучшая песня к фильму. Причем в последней номинации представлены сразу две композиции – City of Stars и Audition (The Fools Who Dream).

Картина уже собрала внушительное количество наград – 7 «Золотых глобусов» (лучший фильм, режиссер, лучший актер в комедии или мюзикле, лучшая актриса в комедии или мюзикле, сценарий, оригинальный сценарий, музыка к фильму и лучшая песня в фильме – City of Stars), 5 премий BAFTA (лучший фильм, режиссер, актриса, операторская работа и лучшая музыка к фильму). Кроме того, игра Эммы Стоун была отмечена Гильдией киноактеров США и призом Венецианского кинофестиваля.