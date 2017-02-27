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    «Оскар-2017»: Николь Кидман сравнили с морским котиком

    • Сьогодні, 13:17
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    Премия премией, а чувство юмора никто не отменял: на прошедшей церемонии «Оскар» пользователи отметили особую манеру аплодисментов Николь Кидман.

    Если простые смертные хлопают ладонями, то актриса почему-то это делает запястьями, выгибая пальцы в сторону. По мнению зрителей, Кидман аплодирует «как морской котик».

    Пока одни подписчики ехидно посмеиваются, другие ищут причины столь странных хлопков. Самая распространенная версия — массивные кольца: якобы украшения с огромными камнями настолько мешали Николь, что ей попросту было неудобно хлопать ладонями. Охотно верим.

    Напомним, что сегодня ночью в США состоялась церемония вручения главной премии киноиндустрии «Оскар-2017». Американская академия кино назвала лучшие фильмы 2017 года. «Скотч» следил за всем происходящим и собрал информацию о главных победителях престижной премии. Более подробно читайте в нашем материале «Оскар-2017»: кто получил главные награды американской киноакадемии.

    Джерело: graziamagazine.ru
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