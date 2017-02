«Оскар-2017»: Николь Кидман сравнили с морским котиком

Премия премией, а чувство юмора никто не отменял: на прошедшей церемонии «Оскар» пользователи отметили особую манеру аплодисментов Николь Кидман.

Если простые смертные хлопают ладонями, то актриса почему-то это делает запястьями, выгибая пальцы в сторону. По мнению зрителей, Кидман аплодирует «как морской котик».

Does Nicole Kidman know how to clap? An investigation https://t.co/daWxd99q5n pic.twitter.com/NC3oz727gk