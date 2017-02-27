«Оскар-2017»: Николь Кидман сравнили с морским котиком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Премия премией, а чувство юмора никто не отменял: на прошедшей церемонии «Оскар» пользователи отметили особую манеру аплодисментов Николь Кидман.

Если простые смертные хлопают ладонями, то актриса почему-то это делает запястьями, выгибая пальцы в сторону. По мнению зрителей, Кидман аплодирует «как морской котик».

Does Nicole Kidman know how to clap? An investigation https://t.co/daWxd99q5n pic.twitter.com/NC3oz727gk — BuzzFeed (@BuzzFeed) February 27, 2017

Пока одни подписчики ехидно посмеиваются, другие ищут причины столь странных хлопков. Самая распространенная версия — массивные кольца: якобы украшения с огромными камнями настолько мешали Николь, что ей попросту было неудобно хлопать ладонями. Охотно верим.

Напомним, что сегодня ночью в США состоялась церемония вручения главной премии киноиндустрии «Оскар-2017». Американская академия кино назвала лучшие фильмы 2017 года. «Скотч» следил за всем происходящим и собрал информацию о главных победителях престижной премии. Более подробно читайте в нашем материале «Оскар-2017»: кто получил главные награды американской киноакадемии.