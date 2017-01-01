«Оскар-2017»: Почему Брэд Питт, Анджелина Джоли, Ева Мендес и другие знаменитости не приехали на церемонию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несмотря на то, церемония вручения «Оскар» считается одной из самых престижных наград в индустрии кино, не все знаменитости посетиkb данное мероприятие.

И если в прошлом году несколько темнокожих актеров решили не появляться на красной ковровой дорожке кинотеатра «Долби» скорее по политическим причинам, назвав 88-ую церемонию вручения «слишком белой», то в этот раз звезды не пришли руководствуясь скорее личными мотивами.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Стоит ли говорить, что поклонники звездной пары до последнего надеялись на то, что Брэд и Анджелина появятся в Лос-Анджелесе. Особенно после того, как Джоли возобновила свое общение с прессой, полетев в Камбоджу на премьеру новой картины «Сначала они убили моего отца». Но как отметили инсайдеры: «Анджелина сейчас слишком измотана бракоразводным процессом, поэтому решила на некоторое время «уйти в подполье» и пока не появляться на столь масштабных мероприятиях». Что же касается экс-возлюбленного оскаровской лауреатки, то Брэд, по слухам, боится провоцировать бывшую жену, и зная, что большинство актеров находится на его стороне, не хочет лишний раз раздражать Джоли этим. Напомним, что после появления звезды фильма «Бойцовский клуб» на сцене церемонии вручения наград «Золотой глобус», зал встретил Питта продолжительными аплодисментами, тем самым выражая поддержку знаменитости. В свою очередь, по словам близких друзей матери шестерых детей она была вне себя от ярости из-за этой ситуации.

Ева Мендес

Как известно, Райан Гослинг с Евой Мендес редко бывают вместе на светских мероприятиях, но поклонники пары были уверены, что супруги вряд ли пропустят столь масштабную премию. Тем более если учесть, что актер находится в числе главных претендентов на золотую статуэтку. Однако, Ева все же решила отпустить Райана одного. По официальной версии актриса осталась дома с маленькими детьми. Но кто поверит в то, что голливудские знаменитости с многомиллионными гонорарами не смогли найти няню на один вечер. К слову, большинство поклонников считает, что Ева до сих пор не может простить супругу слишком теплые отношения с его партнершей по фильму «Ла-Ла Ленд» Эммой Стоун: «Ева безумно ревнует Райана к Эмме», - комментирует ситуацию один из источников, близкий к звездной семье.

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