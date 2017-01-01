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    «Оскар-2017»: в поминальном видео показали еще живую знаменитость

    • Сьогодні, 16:51
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    На церемонии «Оскара» в поминальном видео показали еще живую знаменитость

    Ошибка в объявлении лучшего фильма года стала не единственным казусом на церемонии самой престижной кинонаграды «Оскар».

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    Стало известно об еще одном недоразумении.  В поминальный ролик, который транслировался во время церемонии, ошибочно поставили фотографию еще живой знаменитости. Об этом сообщает издание Variety.

    Снимок австралийского кинопродюсера Ян Чапманн появился в поминальном ролике с подписью «Джанет Паттерсон, художник по костюмам». Как отмечает издание, составители видео перепутали фотографии.

    «Я была опустошена, увидев свою фотографию на месте моего давнего друга и коллеги Джанет Паттерсон», — заявила Чапман. Представители Американской киноакадемии пока не прокомментировали инцидент.

    Джанет Паттерсон умерла в октябре 2015 года. Она была номинирована на «Оскар» четыре раза, в том числе за фильм «Пианино», над которым также работала и Ян Чапман.

    Также в  поминальном  ролике организаторы почтили память таких ушедших знаменитостей, как Кэрри Фишер и Принс.

    Джерело: comments.ua

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