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    Шоу-біз

    Основательница Недели моды в Нью-Йорке выступила против звезд-дизайнеров

    • Сьогодні, 10:53
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    Сегодня чуть ли не у каждого представителя шоу-бизнеса есть еще и собственный модный бренд.

    Дизайном одежды, обуви или аксессуаров занимаются Канье Уэст, Рианна, Пэрис Хилтон и многие другие.

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    Если фанаты одежду от любимых звезд раскупают с радостью, но профессионалов индустрии моды такое положение не очень устраивает: так, основательница Недели моды в Нью-Йорке деликатно посоветовала знаменитостям заниматься другими вещами.

    Ферн Маллис, бывшая глава Совета модных дизайнеров Америки, в свое время положившая начало Неделе моды в Нью-Йорке, выступая с речью на гала-приеме Института моды, заявила:

    «Звезды всё делают проще. Хотела бы я, чтобы больше знаменитостей работали со студентами, которые обучаются в колледжах моды, сотрудничали с ними. Звезды – это не дизайнеры. Чтобы стать хорошим дизайнером, требуется очень много времени, денег и подлинной страсти. Это сложно, это практически убийственный бизнес. У звезд есть преимущество, так почему не использовать это для чего-то полезного?»

    Ферн уже не в первый раз критикует звезд за то, что они пробуют силы в сфере, в которой практически не разбираются – так, в 2015 году в индустрии разгорелся настоящий скандал с участием Маллис и Канье Уэста, коллекцию которого она раскритиковала.

    Джерело: popcornnews

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