Основательница Недели моды в Нью-Йорке выступила против звезд-дизайнеров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня чуть ли не у каждого представителя шоу-бизнеса есть еще и собственный модный бренд.

Дизайном одежды, обуви или аксессуаров занимаются Канье Уэст, Рианна, Пэрис Хилтон и многие другие.

Если фанаты одежду от любимых звезд раскупают с радостью, но профессионалов индустрии моды такое положение не очень устраивает: так, основательница Недели моды в Нью-Йорке деликатно посоветовала знаменитостям заниматься другими вещами.

Ферн Маллис, бывшая глава Совета модных дизайнеров Америки, в свое время положившая начало Неделе моды в Нью-Йорке, выступая с речью на гала-приеме Института моды, заявила:

«Звезды всё делают проще. Хотела бы я, чтобы больше знаменитостей работали со студентами, которые обучаются в колледжах моды, сотрудничали с ними. Звезды – это не дизайнеры. Чтобы стать хорошим дизайнером, требуется очень много времени, денег и подлинной страсти. Это сложно, это практически убийственный бизнес. У звезд есть преимущество, так почему не использовать это для чего-то полезного?»

Ферн уже не в первый раз критикует звезд за то, что они пробуют силы в сфере, в которой практически не разбираются – так, в 2015 году в индустрии разгорелся настоящий скандал с участием Маллис и Канье Уэста, коллекцию которого она раскритиковала.

Джерело: popcornnews