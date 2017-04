От «Грынджол» до «Бурановсих бабушек». Самые спорные выступления Евровидения

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эти исполнители, безусловно, остались в памяти поклонников Евровидения на долгие годы

Международный песенный конкурс уже давно вышел за рамки сладкоголосых исполнителей, лаконичных и понятных каждому выступлений. Теперь Евровидение по праву считают лучшей платформой для многочисленных фриков, эпатажных скандалов и демонстраций. И если со скандалами всё более-менее ясно: деньги, политика и организационные вопросы – из года в год становятся основными причинами для шумихи, то некоторые абсолютно безумные выступления не поддаются никакой логике. И пока Киев готовится встречать новых конкурсантов, вспомним самые провальные шоу европейской сцены.

Великобритания 2003

На 48 песенном конкурсе в Латвии британский поп-дуэт Jemini выступил с песней Cry baby. «Теперь твоя очередь лить слёзы » - пели англичане. И зал действительно чуть не плакал, только не от песни, а от такого сумасшедшего непопадания исполнителей в ноты. Jemini получили 0 баллов и вполне ожидаемо заняли последнее место в Евровидении в 2003-м.

Украина 2005

После триумфальной победы Русланы с песней Wild dance в Стамбуле, украинцы не рассчитывали получить еще одно первое место в 2005 году, но ожидали достойных и ровных результатов. На волне прошедшей в стране Оранжевой революции, представлять Украину доверили парням из группы «Гринджоли», с так называемым гимном революции - «Разом нас багато». Это выступление стало самым худшим из всех номеров, представленных когда-либо Украиной. Даже перевод песни на английский язык не помог европейцам принять этот номер. С 30 баллами группа заняла всего лишь 19-е место из 24. И дело совсем не в песне или политических настроениях Европы, Украина споткнулась о собственную самонадеянность и проиграла вокально.

Греция 2006

Рокеры Lordi из Финляндии стали победителями конкурса Евровидение в 2006 году. И пусть говорят, что победителей не судят, но будем серьёзными, во время выступлений этих ребят, детей до 16 желательно убирать от экранов. Металлические костюмы, цепи, уродливые маски и растрепанные волосы солиста – в ту ночь не оставалось никаких сомнений, на сцене выступают самые настоящие монстры. «Ангелы рок-н-ролла воспевают: Тяжелый рок, аллилуйя» - именно за такой припев отдали голоса европейцы в Афинах. Хоть и песня Hard Rock Hallelujah не набрала популярности в музыкальных чартах, но зато выступление брутальных рокеров фанаты шоу вспоминают до сих пор.

Ирландия 2008

В 2008 году от Ирландии на Евровидение приехал кукольный индюк Дастин, в сопровождении разукрашенных барышень с феерическими нарядами из перьев. Песня Irelande douze point (12 баллов Ирландии), стала не менее эпатажной, чем внешний вид исполнителей. В такой оригинальный способ, ирландцы привезли пародию на сам песенный конкурс и намеренно высмеяли шоу, в котором перестали получать высокие баллы после череды прошлых побед. Дальше второго полуфинала индюк Дастин не прошел.

Азербайджан 2012

В 2012 году из России в Баку прилетел коллектив «Бурановские бабушки». И сцена песенного конкурса не только с радостью приняла милейших старушек, но и подарила им призовое второе место. Как и в случае с Lordi, нет смысла судить победителей. Отметим лишь тот факт, что песня Party for everybody занимала первое место лишь в чартах РФ, а вот по версии Official Charts Company Великобритании выше 159 строчки этим славным бабушкам так и не удалось подняться. Вот такое непредсказуемость Евровидения.

Дания 2014

«Моё тело - боевая машина. У меня есть всё, о чём только можно мечтать. Пожалуй, у меня есть всё это, правда. Но я хочу усы, усы, усы. Я хочу усы» - и весь припев французская группа Twin Twin продолжала петь песню про усы на сцене Копенгагена. Феерическое выступление парня с желтым галстуком и чудаковатой причёской нужно только смотреть. После просмотра у вас не возникнет вопросов, почему 26 место.