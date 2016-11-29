От тюрьмы до глянца: самый сексуальный преступник снялся для модного журнала

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Красавец Джереми Микс

Джереми был приговорен к 27 месяцам тюрьмы за незаконное хранение оружия

32-летний Джереми Микс, который прославился после того, как сотрудники полиции Стоктона разместили на официальной странице своего отделения в Facebook его фотографию, сообщил своим фолловеров в соцсети, что вышла его первая обложка - британский журнал Man About Town сфотографировал «красивого преступника» и взял у него интервью.

Джереми был приговорен к 27 месяцам тюрьмы за незаконное хранение оружия, а когда вышел на свободу, занялся модельной карьерой. Журналист издания в интервью поговорил с Миксом о том, как внешность помогала ему в сегодняшней популярности.

«Всю жизнь слышал в свой адрес: «Ты такой хороший, у тебя самые красивые глаза» - и так сто раз в день. Подобные разговоры не меняли положение вещей вокруг меня. Отец находился в тюрьме, мать была наркоманкой. Мы с братом и сестрами боролись за существование», - рассказал Джереми и признал, что в детстве ему помогали не красивые глаза, а кулаки:

«Я много дрался, когда был ребенком. Красивое лицо не было моим спасением тогда, впрочем, его недостаточно и сейчас».

Номер с Миксом на обложке появился на британских прилавках через день после того, как ее герой был депортирован из Великобритании: сотрудники пограничного контроля аэропорта Хитроу отказались пускать манекенщика на территорию страны и отправили обратно в Америку.