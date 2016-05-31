«Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория снимется в ремейке комедии «За бортом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не так давно стало известно, что на волне прямо-таки феноменальной популярности ремейков, захлестнувшей Голливуд, «вторую жизнь» получит культовая комедия «За бортом» с Голди Хоун и Куртом Расселом – а теперь каст ремейка приветствует еще одну звезду.

Компанию Анне Фэрис и Эухенио Дербесу составит звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория.

Роли в ремейке «За бортом» поменяются – это его ключевое отличие от оригинала: на этот раз избалованному плейбою (Дербес), наследнику одной из богатейших семей Мексики, предстоит оказаться за бортом и очнуться в больнице с амнезией – а потом влюбиться в Кейт (Фэрис), мать-одиночку. Ева Лонгория сыграет в ремейке роль Терезы, начальницы Кейт в пиццерии и ее ближайшей подруги.

Снимать ремейк «За бортом» начнут уже на следующей неделе в Канаде, на экранах кинотеатров фильм появится в 2018 году, пишет popconews.ru.