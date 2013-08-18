Отчаянная любовь: Дональд Трамп преследовал принцессу Диану
- Сьогодні, 10:13
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Дональд Трамп «голосит» со всех заголовков в связи с недавним избранием, законами, которые активно обсуждаются в прессе, и скандальными высказываниями.
А имя Леди Ди снова стало появляться в материалах СМИ в связи с тем, что в этом году чтят память принцессы: с момента трагического происшествия прошло двадцать лет.
И эти два имени в одной новости выглядят, мягко говоря, непривычно. Однако, как оказалось, между Дональдом и Дианой была связь.
Несмотря на то, что у большинства словосочетание «принцесса Диана в Америке» вызывает лишь ассоциацию с танцем принцессы с Джоном Траволтой в Белом доме, представительницу королевской семьи с Соединенными Штатами связывали и другие узы.
Леди Ди и Трамп в девяностые неоднократно сталкивались на светских благотворительных мероприятиях. На одном из ужинов в 1995 году чета Трампов сидела за столом с принцессой, и, по словам очевидцев, Трамп предложил Диане бесплатное членство в его гольф-клубе, от чего она отказалась.