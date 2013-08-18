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    Отчаянная любовь: Дональд Трамп преследовал принцессу Диану

    • Сьогодні, 10:13
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    Дональд Трамп «голосит» со всех заголовков в связи с недавним избранием, законами, которые активно обсуждаются в прессе, и скандальными высказываниями.

    А имя Леди Ди снова стало появляться в материалах СМИ в связи с тем, что в этом году чтят память принцессы: с момента трагического происшествия прошло двадцать лет.

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    И эти два имени в одной новости выглядят, мягко говоря, непривычно. Однако, как оказалось, между Дональдом и Дианой была связь.

    Несмотря на то, что у большинства словосочетание «принцесса Диана в Америке» вызывает лишь ассоциацию с танцем принцессы с Джоном Траволтой в Белом доме, представительницу королевской семьи с Соединенными Штатами связывали и другие узы.

    Леди Ди и Трамп в девяностые неоднократно сталкивались на светских благотворительных мероприятиях. На одном из ужинов в 1995 году чета Трампов сидела за столом с принцессой, и, по словам очевидцев, Трамп предложил Диане бесплатное членство в его гольф-клубе, от чего она отказалась.

    Но будущий президент, по словам тележурналиста Селины Скотт, был сражен. И после развода Леди Ди с принцем Чарльзом, стал засыпать принцессу Уэльскую цветами. «По мере того как розы и орхидеи накапливались в ее квартире, она становилась все более обеспокоена тем, что должна делать. Она начала чувствовать, что Трамп преследует ее», — рассказывает Скотт.
    После смерти Дианы Трамп появился на тв-шоу, где сказал, что принцесса обладала «красотой супермодели», и однозначно намекнул, что был непротив переспать с ней. Три года спустя Трамп также внес Диану в список десяти женщин, с которыми он хотел бы заняться сексом.
    Джерело: graziamagazine.ru
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