Отец Бритни Спирс продолжает контролировать все деньги певицы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несмотря на то, что Бритни Спирс уже давно в ладах со своими нервами и жизнью, ее финансы по-прежнему контролирует отец.

Когда у старшей дочери были проблемы с психикой, все финансовые вопросы взял на себя Джейми Спирс - и продолжает ими заниматься до сих пор.

После развода с Кевином Федерлайном в 2008 году у певицы случился нервный срыв, результатом которого, как мы помним, стало бритье головы, нападение на папарацци, а затем и затяжная депрессия.

Но теперь Спирс намного лучше, она привела свою жизнь и фигуру в порядок, успешно гастролирует и выступает. Но, как сообщают источники, 35-летняя певица все еще не может полностью контролировать все аспекты своей жизни. Ежемесячно отец Бритни получает 130 тысяч долларов за то, что занимается всеми ее счетами и тщательно планирует бюджет. Певице приходится согласовывать каждую крупную трату с опекунами, в число которых входит еще и ее адвокат Эндрю М. Валлет, который получает около 200 тысяч. Источник также говорит, что Бритни находится под тотальным контролем из-за возможного рецидива. Сейчас певица выглядит здоровой и счастливой. Она наслаждается своими отношениями с Сэмом Асгари.

Джерело: popcornnews