Отец Мел Би скончался после пяти лет борьбы с раком

Мел Би сообщила, что ее отец, 63-летний Мартин Браун, скончался после пяти лет борьбы с раком

. В этот момент певица и ее 36-летняя сестра Даниэль находились рядом с ним и держали его за руку.

У себя в Instagram Мел Би написала: «Большое спасибо докторам и медсестрам, которые на протяжении всех этих лет боролись за его жизнь».

Мел Би с сестрой Даниэль были рядом с отцом и держали его за руку

Примечательно, что Мел Би не общалась с родителями и сестрой на протяжении десяти лет из-за того, что они не приняли ее супруга Стефена Белафонте. Однако семейное несчастье вновь сблизило родственников - узнав о том, что отец находится в критическом состоянии, Мел Би сама сделала первый шаг на пути к примирению с родными.