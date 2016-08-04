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    Шоу-біз

    Отец Мел Би скончался после пяти лет борьбы с раком

    • Сьогодні, 12:23
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    Мел Би сообщила, что ее отец, 63-летний Мартин Браун, скончался после пяти лет борьбы с раком

    . В этот момент певица и ее 36-летняя сестра Даниэль находились рядом с ним и держали его за руку.

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    У себя в Instagram Мел Би написала: «Большое спасибо докторам и медсестрам, которые на протяжении всех этих лет боролись за его жизнь».

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    Мел Би с сестрой Даниэль были рядом с отцом и держали его за руку

    Примечательно, что Мел Би не общалась с родителями и сестрой на протяжении десяти лет из-за того, что они не приняли ее супруга Стефена Белафонте. Однако семейное несчастье вновь сблизило родственников - узнав о том, что отец находится в критическом состоянии, Мел Би сама сделала первый шаг на пути к примирению с родными.

    Джерело: Hello!

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